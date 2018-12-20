DHA YURT - PARK HALİNDEKİ KAMYONET YANDI

ADANA\'da elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 51058 Sokak\'ta park halinde bulunan kamyonette gece saatlerinde yangın çıktı. Pazarcılık yapan Kemal Özmen, gece uyandığında evin önünden dumanlar yükseldiğini fark ederek, dışarı çıktı. Park halindeki kamyonetinin yandığını gören Özmen, itfaiyeyi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, aracın içini saran alevleri kısa sürede söndürdü. Kamyoneti kullanılamaz hale getiren yangının, yapılan ilk incelemede elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İtfaiye aracından görüntü

- Kamyoneti söndürmek için çalışan itfaiye erlerinden görüntü

- İtfaiye erinin kamyonetin içine tazyikli su sıkması

- Genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)