DHA YURT - Özgecanlar Derneği yönetimi istifa etti

MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde hunharca öldürülen Özgecan Aslan\'ın adının yaşatılması için kurulan Özgecanlar Derneği Başkanı Hediye Dalğıç, dernek yönetiminden istifa ettiklerini ve hakkında suçlamalarda bulunan Özgecan\'ın amcası Yaşasın Aslan ile ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Özgecan Aslan\'ın katil zanlılarından Fatih Gökçe\'nin Yargıtay\'ın bozduğu karar üzerine Tarsus 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yeniden yargılandığı dava çıkışında açıklama yapan amca Yaşasın Aslan, Özgecanlar Derneği ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını, dernek yöneticilerinin görevini kötüye kullandığını ileri sürmüştü. Aslan, açıklamasında \" Ağabeyimin içinde bulunduğu duygusal zaafiyetten yararlanarak şu anki Dernek Başkanı ve buna benzer kişiler içlerinde ağabeyimi istifa ettirerek Özgecanlar Derneği\'ni bir süre önce ele geçirmişler. Fakat daha sonraki dönemlerde Özgecan Aslan isim hakkını almak dahi olmak üzere şahsi çıkarlarına ve dernekle ilgili ağabeyimin hoşuna gitmeyen faaliyetlerle ilgili müdahale etmesi neticesinde tehdit edilmeye başlaması ile ilgili bir durumdur. Zira bu konuyu konuşmak üzere Özgecan\'ın babası, annesi ve ablası derneğe gittikleri zaman kapının önüne atılmış, bıçaklı saldırıya uğramıştır. Başkan, 1 çocuğun katledildi, 2 çocuğun var kendine dikkat et\' diyerek tehdit etmiş\"dedi.

YÖNETİMDE KALAMAYIZ

Özgecanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Dalğıç, Özgecan Aslan\'ın ailesinin yaptığı açıklama nedeniyle, dernek faaliyetlerinin yönetimleri tarafından sürdürülmesi olanağının ortadan kalktığını söyledi. Bazı siyasi kesimlerin destek vermesi ile sürecin siyasi arena malzemesi haline geldiğini kaydeden Dalgıç, \"Başta kızımızın anısına duyduğumuz saygı nedeniyle bu konuda gündem oluşturmak isteyen kimseye meydan vermeyeceğimizi belirterek dernek yönetimi olarak istifamızı sunuyoruz. Üzülerek söylüyorum ki, tarafıma ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma yapılan asılsız iddialara ilişkin bugün sabah Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Biz vicdanıyla yaşayan ahlaklı insanlarız. Yönetimde 5 kişiyiz ve Beste Hanım hariç hepimiz istifa ettik. Bunu duyan 35 dernek üyesi de istifa etti. Şahısla ilgili konuşmuyorum, yapılanlar buramıza geldi. Bu çok haysiyetsizce, onursuzca bir şey. Eşkıya mı, mafya mıyım ben, \'Bir çocuğun öldü diğerlerine\' dikkat et diyeyim. Bu lafı bana ispat edecekler. Eğer ispat etmezlerse, ben onların başka yaptıklarını ispat edeceğim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Dernek binasından görüntüler

-Basın mensuplarından görüntüler

-Özgecanlar Derneği Başkanı Hediye Dalğıç\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

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Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)