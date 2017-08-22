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DHA YURT - (ÖZEL) Üniversiteden kurbanlık satışı

  ERCİYES Üniversitesine bağlı, Tarımsal Araştırma Merkezi (ERÜTAM) kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvan satışına başladı

22 Ağustos 2017 13:58

 
ERCİYES Üniversitesine bağlı, Tarımsal Araştırma Merkezi (ERÜTAM) kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvan satışına başladı.
ERÜ’nün Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi\'nde bulunan ERÜTAM  merkezinde, arpa, buğday, yonca ve mısır silajı ile beslenen Tahirova ve Akkaraman cinsi koyunların dişilerin canlı tartı kilosu 15 TL’den, erkekleri ise 17 TL’den, büyükbaş hayvanlar ise  kilosu 16 TL’den kurbanlık olarak satışa sunuldu.
ERÜTAM merkezi yetkililerinden ziraat teknikeri Reha Yıldız, üniversiteye bağlı Ziraat  ve Veteriner Fakültesi ile Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksek Okulunun yetki alanındaki  Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma Merkezi\'nde bu yıl 115 küçükbaş  ve 2 büyükbaş hayvanın kurbanlık olarak belirlendiğini  söyledi. Reha Yıldız, \"İncesu ilçesinde üretilen küçükbaş hayvanlar, merkezimize getirilerek kurbanlık olarak satılıyor. Büyükbaş hayvanların büyük bölümünü süt üretiminde kullanıldığından 2’si kurbanlığa ayrıldı. Merkezimizdeki kurbanlıkların tümü gebelik, aşı, tırnak bakımı gibi rutin muayenelerden geçiriliyor. Tamamen doğal yemlerle besleniyor. Tahirova cinsi kuyruksuz koyunlar adeta kapışıldı. Kurbanlıklarda öncelik üniversite personelinde oluyor’’ dedi
ERÜTAM’da bayram sırasında kurbanlıklar hijyen şartların çok uygun olduğu alanda 50 TL karşılığında kesilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kurbanlık hayvanlar ve yedikleri yemden görüntü
-Ziraat Teknikeri Reha Yıldız\'ın hayvanlarla ilgilenmesi
-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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