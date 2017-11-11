DHA YURT - (ÖZEL) Tüp bebek yöntemiyle 6'ncı denemede bebek sahibi oldular

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde yaşayan 13 yıllık evli Mustafa Kocaeli ve Ayfer Kocaeli çifti, doğal yöntemlerle bebek sahibi olamayınca, tüp bebek yöntemiyle 6\'ncı deneme sonrasında çocuk sahibi oldu.

Bornova\'da yaşayan şoför Mustafa Kocaeli (38) ile mağaza sorumlusu eşi Ayfer Kocaeli (36) 13 yıl önce evlenerek hayatlarını birleştirdi. Çocuk sahibi olmak isteyen Kocaeli çifti, doğal yöntemlerle bebek sahibi olamayınca doktora gitmeye karar verdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı. Ancak Kocaeli çifti, geçen süreye rağmen doğal yöntemlerle bebek sahibi olamadı. Bunun üzerine İzmir\'de 5 kez tüp bebek ve iki kez de aşılama yöntemini denediler. Birinci tüp bebek denemesinde dış gebelik yaşayan Ayfer Kocaeli, ikinci tüp bebek denemesinde ise biyokimyasal gebelik (sahte gebelik) yaşadı. Ümidini kaybetmeyen Ayfer Kocaeli, üçüncü denemesinde ise iki aylık bebek, anne karnında hayatını kaybetti. Diğer denemelerin de başarısız olması üzerine çift, son çare olarak İstanbul\'da özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan muayenede Ayfer Kocaeli\'nin rahmindeki tüplerden birinin kapalı olduğu ve rahmine sıvı aktığı saptandı. Prof. Dr. Bülent Tıraş tarafından yapılan cerrahi operasyonla giderilen sorunun ardından 6\'ncı kez tüp bebek yöntemi denendi. Prof. Dr. Bülent Tıraş\'un uyguladığı tedavi ile altıncı denemede hamile kalan Ayfer Kocaeli, Ömer isminde bebeğini 13 yıllık özlemin sonunda 5 ay önce kucağına aldı.

\"ARACIMIZI DAHİ SATTIK\"

Çocuk sahibi olana kadar geçen sürede maddi ve manevi olarak çok yıprandıklarını anlatan Ayfer Kocaeli, bebeğini kucağına aldıktan sonra ise tüm sıkıntıları unuttuklarını söyleyerek, \"Ömer\'i kucağımıza alana kadar zor bir süreç geçirdik. Ama her seferinde inandık. Önce Allah\'a ve sonra hocalarımıza. İnanılmaz bir yol kat ettik. Çevremdekiler de verdiğimiz mücadeleye şahit oldu. İnanılmaz bir mücadale verdik. İzmir\'de 5 tüp bebek 2 kez de aşılama yöntemi denedik. İlk gebeliğimde dış gebelikle sonuçlandı. Daha sonra biyokimyasal gebelik oldu. Diğerinde karnımda iki aylıkken öldü. Arayış içindeydik. Ne yapabiliriz diye düşünürken, Bülent Tıraş hocayı duyduk. Yaşım da ilerliyordu. İçimde kalmaması için son bir kez daha denemeye karar verdik. Deneyebilmek için maddi ve manevi olarak çok yıprandık. En son otomobilimizi satmak zorunda kaldık. Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Bütün birikimimizi bu tedavide bitirdik. Ama çok şükür istediğimiz oldu. Bunu herkesin görmesini, bilmesini, evlat sahibi olmak isteyenlerin özellikle mücadeleyi bırakmadan devam ettirmesini isterim. Çünkü biz evlat kokusuna hasrettik. Doğsun, evimizi şenlendirsin istiyorduk. Bülent hocamızın emeği çok bizde. İzmir\'de yapılan kontrollerde rahmimdeki sıkıntı bulunamadı. Sol tüpümdeki sıvıyı fark etti. Bu sıvı gebeliğimi sonlandırıyordu. Ömer\'den önce bir ameliyat geçirdim. Zor oldu ama güzel oldu, Ömer\'imize kavuştuk. Şimdi kucağımızda. Allah herkese nasip etsin\" dedi.

\"BU SÜREÇTE KADINLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR\"

Zorlu bir sürecin ardından bebek sahibi oldukları için mutlu olduğunu ifade eden baba Mustafa Kocaeli ise, \"Biz 13 yıllık evliyiz. İlk başlarda doğal yöntemlerle bebek sahibi olamadık. Tüp bebek ve aşılama yöntemiyle bebek sahibi olmayı denedik. Ama denemelerimizde hep başarısız olduk. Ama ümidimizi hiç kaybetmedik. Son çare olarak İstanbul\'da bir özel hastaneye gitti. Süreç zordu, maddi ve manevi olarak çok yıprandık. Özellikle bu süreçte kadınlar daha çok etkileniyor. Hamile kalan arkadaşlarımız biz üzülmeyelim diye bize söylemiyorlardı. Ama çok şükür, Bülent hocamızın desteğiyle Allah bize de nasip etti. Çok mutluyuz. Kucağıma aldığımda inanamadım. Ama zamanla alışıyorsunuz, benimsiyorsunuz. Ömer\'imize kavuştuğumuz için mutluyuz\" diye konuştu.

\"UZUN VE ZORLU BİR TEDAVİ SONRASINDA BEBEKLERİNE KAVUŞTULAR\"

Çiftin tedavisini üstlenen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, aileye bebek sevinci yaşatan süreci şöyle anlattı:

\"Ayfer Hanım ve Mustafa Bey bize müracaat ettiklerinde daha önceden 5 kez başarısız denemeleri vardı. Ayfer Hanım bir kez dış gebelik, bir kez de biyokimyasal gebelik geçirmişti. Biz kendilerine çok detaylı bir teşhis ve tedavi yöntemi uyguladık. Özellikle yumurta sayısı az olduğu için kendisine iki kez yumurta toplama yaptık. Bunların sonucunda toplam 10 embriyomuzdan iki tane genetik olarak normal embriyo elde ettik. Aynı zamanda bir tüpünde problem olduğu için, laparaskopi ile o tüpü kapattık. Stereskopi ile rahim içindeki yapışıklıkları açtık. Mikroçip yöntemini kullanarak sperm seçimini gerçekleştirdik ve epey zorlu bir mücadelenin sonunda kendisine iki tane sağlıklı embriyo transfer ettik. Sonunda bebeklerini kucaklarına aldılar. Burada şöyle bir durum var, hem rahim içindeki yapışıklıklar hem de bir tüpünde sıvı birikimi mevcuttu. Bu durum embriyonun rahim içinde tutunmasını engelleyen durumlar. Ayrıca tüpün içindeki sıvı embriyoları zehirliyor. Dolayısı ile bir rahim tüp filmi çekerek, buradaki sıvıyı tespit ettik. Bu sıvıyı tespit ettikten sonra tüpü kapattık. Aynı zamanda rahim içerisindeki yapışıklıkları tespit ettik ve ortadan kaldırdık. 13 yıllık evli bir çift çok uzun zaman mücadele etmişler. 5 kez başarısız tüp bebek yapmışlar. Uzun ve zorlu bir tedavi sonrasında bebeklerine kavuştular.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mustafa Kocaeli ile röportaj

- Ayfer Kocaeli ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

-Prof. Dr. Bülent Tıraş\'ın açıklamaları

Haber: Mehmet CANDAN - Kamer: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

