DHA YURT - (ÖZEL) Suriye'de çocukların Türk polis sevgisi

SURİYE\'de görev yapan ve buradaki yerel polisleri koordine eden Türk polisler, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenliğin sağlanmasıyla evlerine dönen küçük çocukların ilgi odağı oldu. Sınır ötesinde görev yapan Türk polisler, zırhlı araçlarının önünü keserek kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara şeker ve bisküvi ikram ederek karşılık veriyor.

Suriye\'nin Türkiye sınırındaki bölgelerinde terör örgütü DEAŞ denetiminde olan kentler Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirildi. TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin kontrolüne giren kentlerin güvenliği ise Türk güvenlik güçlerince eğitilen yerel polisler tarafından sağlanıyor. Emniyet Müdürlüklerinin kurulu olduğu kentlerde görev yapan yerel polisleri ise buralarda görevlendirilen Türk polisler koordine ediyor.

Sınır ötesinde görev yapan Türk polisler aynı zamanda sivillerle de diyalog kuruyor. Özellikle küçük çocuklar kendilerine sevgiyle yaklaşan polisleri görünce büyük mutluluk yaşıyor.

Küçük çocuklar zafer işareti veya bozkurt işareti yaparak selamladıkları Türk polisleri sarılarak öperek, evlerine geri dönmelerine vesile oldukları için teşekkür ediyor. Suriye\'nin Mera kentinde görevli polislerin bulunduğu zırhlı araçlar geçiş güzergahlarında kendilerini gören çocuklar tarafından önü kesildi. Araçlarından inen polisler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunduğu çocukların başını okşayarak, şeker ve bisküvi ikram ederek karşılık verdi. Polisler aynı zamanda çocukların anne ve babalarının da taleplerini dinleyerek yardımcı olmaya çalıştı.

Suriyeliler, evlerine geri dönmelerine ve huzur içerisinde yaşamalarına katkıda bulundukları için Türkiye\'ye ve Türk güvenlik güçlerine müteşekkir olduklarını ifade etti. Sınır ötesinde görev yapan polisler ise ailelerinden ve vatanlarından uzakta olmalarına rağmen, Suriyelilerin yüzlerinin kendileri ile gülmesi ile mutlu olduklarını dile getirdi.

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Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ- Murat VAROL/MARE (Suriye), (DHA) -

