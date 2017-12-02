DHA YURT - (ÖZEL)  Engelleri aşarak işinin patronu oldu

TOKAT\'ta 1,5 yaşında geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle bedensel engelli olan 51 yaşındaki Salih Sayar, yurt dışından getirdiği kanalizasyon açma makinesi ile kurduğu işinde patron oldu.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Salih Sayar, 1,5 yaşında ateşli hastalık geçirdi. Ailesi tarafından doktora götürülen Sayar, bir süre sonra felç geçirerek bedensel engelli oldu. Belden aşağısı tutmayan, ortez protez ile hayata tutunan ve koltuk değneği kullanan Salih Sayar, ilk olarak fotokopi üzerine iş yeri kurdu. 10 yıl boyunca bu işi yapan Sayar, yaşanan ekonomik krizden dolayı iş yerini kapatmak zorunda kaldı.

Ardından yeni iş arayışlarına giren Sayar, yurt dışında yaşayan bir arkadaşının tavsiyesi üzerine Almanya\'dan 17 yıl önce 550 liraya kanalizasyon açma aleti getirdi. 2000 yılında yeni bir iş yeri açarak bu makine ile işine başlayan Sayar, 9 metre kare alanlık dükkanda faaliyete başladı. Engelli olmasına rağmen bizzat kendisi çalışan Sayar, zamanla işlerinin yoğunlaşması üzerine yanında bir çok kişiyi çalıştırdı. Şu anda 100 metre karelik alanda 8 kişiye iş imkanı sağlayan Sayar, 13 kişiye de bu mesleği öğreterek iş yeri açmalarına imkan sağladı. İşinin patronu olan Sayar, önüne çıkan engelleri aşmanın mutluluğunu yaşıyor.

\"BEN BU ENGELİ AŞTIM\"

Engelini sorun etmeden mücadele verdiğini anlatan Sayar, \"Halk bize engelli bir işe yaramaz gözü ile bakarken, ben bu engeli aştım. Şu an ekibim var. Ben 2000 yılında bu işe başlarken ailem ve arkadaşlarım kesinlikle benim bu işi yapamayacağımı, başarıya götüremeyeceğimi söylemişlerdi. Kimse makineyi kullanmayı bilmediği için bana yardımcı olmakta sıkıntı çekti. Ama deneme yanılma yöntemiyle ben işi öğrendim. Ben öğrendikten sonra yanımda çalışanlara öğrettim. Sonrasında da iş bu şekilde büyüdü.\" dedi.

\'YAPABİLECEĞİME İNANMADILAR\"

Turhal ilçesinde bir eve giderek su kaçağı aradıklarını söyleyen Sayar, \"Birçok ustaya gitmişler fakat bulamamışlar. Sonra bizi aradılar ve biz gittik. Eve girip \'hanımefendi nasıl bir sorun var\' diye sorunca, bana şunu söyledi. \'Oğlum ustan gelsin.\' Bende dedim ki, \'usta benim\', \'oğlum sen bu halinle mi yapacaksın\' dedi. Tabi ki bu işi yaptıktan sonra bize bir ayran ikram etti. Daha sonra, \'Oğlum hakkını helal et. Senin bu halinle bu işi nasıl yapacağını düşünüyordum. Fakat bu iş çok güzel bir şekilde oldu\' dedi.\" diye konuştu.

\"BİZ ENGELİMİZİ HİSSETMİYORUZ\"

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla, kendisi gibi engelli olanlara seslenen Sayar, \"Tabi bunu kutlayamayan arkadaşlarımızda var. Keşke onlarda toplumun içerisine karışıp bu tür etkinliklere katılsalar mutlu olurum. Biz engelimizi kendimiz hissetmiyoruz, bize toplum hissettiriyor. Bakışlarıyla gülüşleriyle bunu hissettiriyor. Eğer bu toplum bilinçli toplum olursa biz engelimizi zaten unutmuşuz. Onlarda bize hatırlatmaz ise dünya güzel\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İş yerinden görüntü

-Elemanları ile çalışması

-Konuşmaları

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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