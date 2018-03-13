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DHA YURT - (Özel) - Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e birkaç kilometre mesafedeki Basilhaye tepesindeki teröristlere ait kulelerden birisi, savaş uçaklarının bombardımanıyla imha edildi

13 Mart 2018 13:12

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e birkaç kilometre mesafedeki Basilhaye tepesindeki teröristlere ait kulelerden birisi, savaş uçaklarının bombardımanıyla imha edildi.
TSK\'nın Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin kent merkezi yakınındaki köylerde de denetimi sağlamaya başladı. Dün, Afrin kent merkezine birkaç kilometre mesafede bulunan Basilhaye köyünün bulunduğu bölgede köyle aynı ismi taşıyan tepede teröristlerin, inşa ettiği 3 kuleden çevreyi gözetlediği belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen TSK destekli Özgür Suriye Ordusu güçlerinin ilerleyişini tepede bulunan kulelerdeki keskin nişancılar engellemeye çalıştı. Aynı sırada havadan görüntü alan insansız hava araçlarından bazı terörist grupların da ÖSO grubunun bulunduğu bölgeye doğru hareketliliği saptandı. Bunun üzerine koordinatı belirlenen bölgeye hava operasyonu düzenlendi. Koordinatları belirlenen kulelerden biri, savaş uçağı tarafından imha edildi. Bombardıman sırasında vurulan kuleden yükselen alev topu, bir ÖSO üyesinin cep telefonu kamerasıyla da saniye saniye kaydedildi.
Kulenin imhasının ardından ÖSO üyeleri önce Baslihaye tepesinde kontrolü sağladı, çatışmaların ardından da Basilhaye köyünü terör örgütünden arındırarak özgürleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Teröristlerin bulunduğu kuleler
- Kuleye yapılan hava bombardımanı
- Bombanın kuleye düşüşü
- Kuleden yükselen alev topu
- Kulenin bulunduğu bölgeden yükselen yoğun dumanlar
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 96 MB
Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/SURİYE,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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