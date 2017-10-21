DHA YURT - (Özel) - Kobani'ye geçmek isteyen 3 DHKP-C'li yakalandı

İSTANBUL\'dan, Suriye\'nin Kobani kentindeki terör örgütü PYD saflarına katılmak üzere Şanlıurfa\'ya gelen 3 kız, otogarda polis tarafından gözaltına alındı. Yaşları 18\'den küçük şüphelilerin terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları belirlendi.

Yapılan ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, İstanbul\'dan Şanlıurfa\'ya gelen, yaşları 18\'den küçük 3 kızın, Suruç İlçesi üzerinden terör örgütü PKK\'nın Suriye uzantısı PYD saflarında eğitim almak üzere Kobani\'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları şüphelileri, Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nde bir otobüste gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hastane

- Gözaltına alınan kızlar

- Kızların polis aracına bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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