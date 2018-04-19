T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Otostopla bindiği otomobilin karıştığı kazada öldü

BOLU'nun Yeniçağa 'İlçesi'nde D-100 yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

19 Nisan 2018 09:55

BOLU\'nun Yeniçağa \'İlçesi\'nde D-100 yolunda kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren Nusrettin İnanoğlu\'nun(35) otostop çekerek otomobile bindiği öğrenildi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu\'nun Yeniçağa Şahnalar Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ceylan Bayar yönetimindeki 34 SZ 7922 plakalı otomobil, Mevlüt Öztürk idaresindeki 06 ER 310 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ceylan Bayar ile birlikte araçta bulunan İdris İş ve Muharrem Gündoğdu yaralandı. Güzergah üzerindeki Gerede\'ye gitmek için otostopla otomobile binen Nusrettin İnanoğlu ise oturduğu arka koltukta yaşamını yitirdi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. İnanoğlu\'nun cesedi ise Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemelerinin ardından ilçedeki hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
------------------------------
-Kaza yapan araçlar
-Kamyon sürücüsü ile röportaj
-Jandarmanın çalışmaları
-Yoldan görüntü
-Detaylar
SÜRE: 01.41 - BOYUT: 199.5 MB
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK / YENİÇAĞA(Bolu),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BOLU YeniçağaD100KazadaNusrettinKazaD100 Karayolu YeniçağaKöyüAnkaraCeylan BayarSZMevlütERMuharrem GündoğduGüzergahGeredeYaralılarCumhuriyet SavcısıKazaylaGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ KazaBOYUTMB HaberKamera

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24