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DHA YURT - Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Murat A

17 Aralık 2017 02:10

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Murat A., ağır yaralandı. 

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Jandarma Kavşağı\'nda meydana geldi. Kula\'dan Alaşehir yönüne giden Hüseyin Ö. yönetimindeki 45 RA 8212 plakalı otomobil, Salihli\'den Kula yönüne giden Murat A. (16) yönetimindeki 45 RA 0574 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada,  motosiklet sürücüsü Murat A. yaralandı.
Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Murat A., Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Murat A., buradaki ilk müdahalenin ardından da Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Yaralıdan görüntü
- Sağlık ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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