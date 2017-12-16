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DHA YURT - Otomobilinin üzerine çıkıp uzun namlulu silahla ateş actı

İZMİR'in Seferihisar ilçe merkezinde yol ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkan sürücü, tehditler savurup, elindeki uzun namlulu silahla havaya ateş açtı

16 Aralık 2017 23:04

İZMİR\'in Seferihisar ilçe merkezinde yol ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkan sürücü, tehditler savurup, elindeki uzun namlulu silahla havaya ateş açtı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Seferihar ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde bir sürücü, yolun ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıktı. Elinde uzun namlulu silah bulunan bürücü, diğer sürücüler ve vatandaşların şaşkın bakışları arasında, \"Burada uyuşturucu satana etek giydiririm, burada gezdiririm. O çocuk uyuşturucu ticareti yapmadı. Burada uyuşturucu ticareti yapanları yakaladılar. Karakoldan saldılar. Böyle memleket mi olur, böyle adalet mi olur? Ben Türkiye şampiyonasını bu Seferihisar\'a getirdim, 3 gün kala uyuşturucu satıcılığından cezaevine girdim. İspatlayın. O çocuk neden yatıyor\" diye bağırdı. Ardından havaya 4 el ateş eden sürücü, otomobiline binip, olay yerinden ayrıldı.
Çevre sakinlerinden biri, cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Cep telefonu ile çekilen görüntü

Haber: İZMİR, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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