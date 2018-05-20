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DHA YURT - Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden

KAHRAMANMARAŞ'ta bir otomobil, önünde giden tomruk yüklü TIR'a çarptı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

20 Mayıs 2018 02:06

KAHRAMANMARAŞ\'ta bir otomobil, önünde giden tomruk yüklü TIR\'a çarptı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'nun Beşoluk Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş\'a giden ve sürücüsü belirlenemeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, önünde giden Bülent Çıtacı yönetimindeki 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Kazada demir yığınına dönen otomobilde bulunan Seda Özbulutlu (16), Nesibe Tepe (18) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde öldü, Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tanırlı (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Muhammed Tanırlı\'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- 

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