DHA YURT - Otomobil sulama kanalına uçtu: anne öldü, oğlu yaralandı

ADANA\'da kontrolden çıkıp sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Gülsüm G. öldü, 2 yaşındaki oğlu Abdullah ise yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sümbül Caddesi\'nde meydana geldi. Gülsüm G. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri\'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Kazada, akıntıya kapılan otomobildeki Ahmet G., yaralanan oğlu Abdullah\'ı da yanına alarak sudan çıktı. Gülsüm G. ise sudan çıkmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan minik Abdullah, ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürüklenen otomobilin boş olduğunu fark eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kazanın meydana geldiği yere 2 kilometre uzaklıkta Gülsüm G.\'nin cesedi bulundu. Gülsüm G.\'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu\'na kaldırılırken, minik Abdullah\'ın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerindeki polislerden görüntü

- Suyun içindeki otomobilden görüntü

- Sağlık görevlisinin 2 yaşındaki Abdullah\'ı kucağında ambulansa götürmesi

- Sudan kendi imkanlarıyla çıkmayı başararak Ahmet G.\'nin ambulansa binmesi

- İtfaiye erinin elinde halat ile suya atlaması

- İtfaiye erinin otomobili kontrol etmesi

- Ekiplerin fenerlerle su kenarında arama yapması

- Arka ışıkları yanan otomobilin suda sürüklenmesi

- Koşturan itfaiye erlerinden görüntü

- Suyun üzerinde cesedi gören bir vatandaşın itfaiye ve polise tarif etmesi

- Cesedin bulunması üzerine koşuşturan yakınları ve ekipler

- Sualtı polisinin cesedi suyun içinde kıyaya doğru taşıması

- Cesedin sedye ile ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler



Süre: 03\'14\" Boyut: 198 MB



Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)