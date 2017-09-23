DHA YURT - Otomobil motosiklet ve yaya geçidindeki turistlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilin önce motosiklete sonra yaya geçidinden karşıya geçen Rus çifte çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı\'nda seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Serdar Büyük\'ün kullandığı 07 LER 67 plakalı motosiklete çarptı. Daha sonra yaya geçidinden geçmek isteyen Rus turist 63 yaşındaki Tatiana Polyanskikh ile eşi 65 yaşındaki İvan Polyanskikh\'e çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan Polyanskikh çifti ile motosiklet sürücüsü Büyük için çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Tatiana Polyanskikh, müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, tedavisi süren diğer yaralılardan İvan Polyanskikh\'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Jandarma ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri ve aracın kaza sırasında kopan parçalarından yola çıkarak sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden genel görüntü

Jandarma olay yeri inceleme ekibinin incelemesi

Olay yerini izleyen vatandaşlar

Süre: 01:10 - Boyut: 38 MB

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA)