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DHA YURT - Otomobil kanala uçtu: 1 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 44 yaşındaki Murat Yılmaz, yaralandı

26 Eylül 2017 07:11

ADANA\'da kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 44 yaşındaki Murat Yılmaz, yaralandı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi PTT Evleri Mahallesi Yeşil Bulvar üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Yılmaz\'ın kullandığı 01 ADM 97 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, demir bariyerleri yıktıktan sonra sulama kanalına uçtu. Devriye gezen polis ekibinin anonsu üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Otomobilin kanalda sürüklendiği sırada yoldan geçen iki genç, suya atlayarak sürücüyü araçtan çıkarttı. İtfaiye ve vatandaşların yardımıyla kanaldan çıkartılan Murat Yılmaz, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Yılmaz\'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Murat Yılmaz\'ın halat ve can simidi yardımıyla kanaldan çıkartılması
- Yılmaz\'ın sedyeye alınması
- Yılmaz\'ın sedye ile ambulansa taşınması
- Ambulansta Yılmaz\'a müdahale edilmesi
- Kaza yerinden görüntü
- Görgü tanığı vatandaş ile röp.
- Sudaki otomobilden görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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