DHA YURT - Otobüslere alınmayan engelli kadının yüzü artık gülüyor

BURSA\'da tedavi için hastaneye gidiş gelişlerinde sorunlar yaşayan ve zaman zaman özel halk otobüslerine alınmayan, geçen hafta da aynı içerikteki görüntüleriyle gündeme gelen engelli Necla Duygulu\'nun yüzü sonunda güldü. Duygulu, hastaneye gidiş gelişlerinde sorun yaşamadan seyahat edebiliyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi\'nde oturan 47 yaşındaki Necla Duygulu, geçirdiği sistemik lupus eritamatozus (SLE) olarak bilinen hastalık nedeniyle 2 yıl önce tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Duygulu haftanın iki günü tedavi için özel halk otobüsü ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gitmek zorunda. Zaman zaman otobüse alınmadığından zor anlar yaşayan Duygulu, geçen hafta iki ayrı özel halk otobüsünün kendisini duraktan almadan ayrılmasını yansıtan görüntüleriyle gündeme geldi. Vicdanları sızlatan bu olay üzerine pek çok kişi ve kurumdan \'geçmiş olsun\' mesajları alan ve ziyaret edilen Duygulu, \"Gerçekten çıkan haberlere ve aldığım tepkilere çok sevindim. Yaşanan olayın bir engellinin sorunlarına farkındalık getirdiğini düşünüyorum\" dedi.

\"HİÇBİR ŞEY ENGEL DEĞİL\"

Haftalık muayeneleri için tekrar özel halk otobüslerini kullanan Duygulu, \"Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde tekrar hastaneye gitmek için yola çıktım. Her zamanki gibi aynı durağa gelip otobüsü beklemeye başladım. Durağa gelen halk otobüsünün sürücüsü arkadaşım rahat binebileceğim bir şekilde durağa yanaştı ve engelli panelini açtı. Otobüse bindim, rahat bir yolculuk yaptım. Hastaneye ulaştığımda şoför kendisi paneli açıp inmemi sağladı. Bunların yanı sıra gerek durakta bekleyen vatandaşlar, gerek otobüstekiler, gerekse hastanedeki vatandaşlar izledikleri görüntülerini ardından bana \'geçmiş olsun\' dileklerini ilettiler. Biz engelliler için aslında hiçbir şey engel değil. Yeter ki insanlar bize engel olmasın. Bu engeli aştıktan sonra bizim aşamayacağımız hiç bir engel yok\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Necla\'nın evden çıkışı

otobüs durağına gitmesi

otobüse binişi

durakta röportaj

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ARŞİV

-engelli kadının otobüs durağında beklemesi

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR-Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) -

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