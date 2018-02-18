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DHA YURT - Otobüs yankesicisi güvenlik kamerasına yakalandı

ADANA'da halk otobüsüne binen Nirgül Yalçın'ın (38), çantasından cep telefonunu çalan Emrah Boduk(34), önce aracın güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı

18 Şubat 2018 14:34

ADANA\'da halk otobüsüne binen Nirgül Yalçın\'ın (38), çantasından cep telefonunu çalan Emrah Boduk(34), önce aracın güvenlik kamerasına ardından da polise yakalandı.
Merkez Yüreğir İlçesi\'ne bağlı PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi üzerinde otobüse binen Nirgül Yalçın, kısa süre önce konuştuğu cep telefonunu bulamadı. Telefonunun çalındığını fark eden genç kadın, polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekibi, otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, görüntülerde hareket halindeki otobüste sarsıntıdan yaralanan ve yankesicilikten çok sayıda kaydı bulunan Emrah Boduk\'un, genç kadının cebine elini sokup, cep telefonunu çaldığını belirledi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli, İnönü Parkı önünde otobüs beklerken yakalandı. Üzerinde Nirgül Yalçın\'a ait cep telefonu da bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü
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**Güvenlik Kamerası**
- Zanlının minibüse binmesi
- Kadına doğru yaklaşıp ceketendeki telefonu çalması
- Arka tarafa gitmesi
- Kadının telefonunun olmadığını fark etmesi
- Telefonunu araması
- Zanlının çaldığını anlaması
- Minibüsten inmesi
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- Zanlının Adana Emniyet Müdürlüğünden çıkarılması
- Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası
- Polis aracının gidişi

Haber-Kamera:Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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