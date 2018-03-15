T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA YURT - Otobüs kazasının küçük kurbanı Betül, böyle uğurlandı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde 2 gün önce park halindeki TIR'a arkadan çarparak alev alan otobüste ölen 11 kişiden 5'i memleketleri Tokat'ta son yolculuklarına uğurlandı

15 Mart 2018 17:25

ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde 2 gün önce park halindeki TIR\'a arkadan çarparak alev alan otobüste ölen 11 kişiden 5\'i memleketleri Tokat\'ta son yolculuklarına uğurlandı. Annesi ile aynı musalla taşına konulan 5 yaşındaki Betül Kaplan\'ın minik tabutu herkesi duygulandırdı.
Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinden Tokat\'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki, Tokat İmparator Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Çorum\'da 2 gün önce yol kenarında park halindeki TIR\'a arkadan çarparak alev aldı. 11 yolcunun hayatını kaybettiği ve 21 yolcunun yaralandığı kazada yanarak hayatını kaybeden yolcular dün Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderilerek DNA testi yapıldı. Ardından cenazeler memleketlerine gönderildi. Kazada yaşamını yitirenlerden Ayşe Delice, Murat Delice\'nin cenazeleri Amasya’nın Aydınca ilçesine, Mervenur Özçiftçi, Mine Demir Tekirdağ Çerkezköy\'e, otobüs şoförleri Ahmet Cilvenaz Eskişehir\'e, İsmet Eslen Ordu’nun Ünye ilçesine gönderilirdi. Kazada hayatını kaybedenlerden Mehmet Cula, Sulusaray ilçesinde dün gece toprağa verildi. Esra Kel, Turhal ilçe merkezinde, otobüs muavini Cihan Çakmak Almus’ta, Dürdane Kaplan (45) ve kızı Betül Kaplan (5) ise Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde öğle namazının ardından son yolculklarına uğurlandı. Kaplan ailesinin Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olan oğulları Burak Kaplan\'a söz kestikten sonra memleketlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirlendi. Kazada Dürdane Kaplan ve kızı Betül yaşamını yitirirken, baba Hulusi Kaplan (49) ise yaralandı.
AĞLATAN TABUT
Dürdane Kaplan ve kızı Betül Kaplan için beldede kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ömer Toraman, Pazar Kaymakamı Coşkun Öztürk, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Üzümören Belediye Başkanı İsmail Karataş ve vatandaşlar katıldı. Yaralı baba Hulusi Kaplan ise cenaze törenine katılamadı. Minik Betül, annesinin tabutunun hemen yanına konulan küçük tabut içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Küçük kızın minik bedeninin konulduğu tabut, canezeye katılanları hüzünlendirdi. Anne-kızın cenazesi Abdulhandani Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:
-Beldedeki caneaze programı
-Anne ve kıının yan yana tabutları
-Küçük kızık minik tabutunun görüntüsü
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazelerin uğurlanması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/PAZAR(Tokat), (DHA)

====================================

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OsmancıkTIRTokatAnnesiBetül KaplanTekirdağFHEslenTurizmAnkara Adli Tıp KurumuKazadaDelice Murat DeliceAmasyanın AydıncaMervenurMine Demir TekirdağAhmet Cilvenaz EskişehirEslen OrdununCula SulusarayKel Turhal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24