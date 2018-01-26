DHA YURT - ÖSO güçleri zorlu şartlara rağmen eli tetikte görev yapıyor

Maranez\'de hala Rusya bayrağı dalgalanıyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terör tehdidinin sonlandırılması için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı bölgesi son günlerde yağan yağmurun ardından çamur deryasına döndü. Afrin’e komşu Azez’de bataklığa dönen cephelerde Özgür Suriye Ordusu güçleri zorlu şartlara rağmen eli tetikte görev yapıyor.

Daha önce Cerablus ile Azez arasındaki bölgeyi Fırat Kalkanı Harekatı ile terör unsurlarından arındırarak güvenli hale getiren TSK, son süreçte Türkiye için tehdit oluşturan Kilis, Gaziantep, Hatay ile sınırı bulunan Afrin’de de terör tehdidinin sonlandırılması için Zeytin Dalı Harekatını başlattı. Harekat kapsamında ilk etapta Afrin çevresindeki bölgelerde belirlenen teröristlere ait karargah, sığınak ve barınaklar savaş uçakları tarafından havadan, obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan ateş altına alındı. Çok sayıda hedef ile teröristin etkisiz hale getirildiği harekat kapsamında Afrin ile Azez arasındaki kritik bölge olan Burseya Dağı’nın da PYD’li teröristlerden arındırılması için harekata geçildi. 2 gün boyunca sıcak çatışmaların yaşandığı Cabel Burseya Dağı bölgesinde, taarruz anlayışıyla yapılan çatışmalara 3 gündür yoğun yağış, sis ve çamur nedeniyle hareket etmenin zorlaşmasıyla ara verildi. TSK ve ÖSO güçlerinin dağda hakimiyet sağlanan bölgelerde mevzilenerek pozisyonlarını koruduğu bölgede ileri harekata ise havaların düzelmesiyle yeniden başlanacağı bildirildi.

Bu sabah saatlerinde yeniden Burseya Dağı bölgesine çıkan ÖSO güçleri, araçların hareket edememesi ve çamurlu arazinin de yürümeye uygun olmaması nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.

AFRİN SINIRINDA ELLER TETİKTE

Burseya Dağı bölgesinin yanı sıra Azez’de Afrin sınırındaki cephelerde ÖSO güçleri nöbet tutmayı sürdürüyor. Olası saldırıları engellemek için oluşturulan cephe hatlarında silahlarıyla nöbet tutan ÖSO askerleri, çamurlu bölgede güçlükle hareket edebiliyor. Zorlu arazi koşullarına rağmen cephe hattında eli tetikte nöbet tutan ÖSO güçleri, zaman zaman PYD bölgelerinden gelen taciz ateşlerini de anında karşılık vererek püskürtüyor.

MARANEZ’DE HALA RUSYA BAYRAĞI DALGALANIYOR

Öte yandan Afrin’in kuzey doğusunda bulunan PYD denetimindeki Maranez Köyünde hala Rusya bayrağa dalgalanıyor. Rusya bayrağının dalgalandığı Maranez Köyü sınırında nöbet tutan ÖSO güçleri, bayrağın aylardır dalgalandığını ifade ederken, kendilerinin ise Burseya Dağı operasyonunun tamamlanmasının ardından Maranez’i de PYD’den temizleyerek özgürleştireceklerini ifade etti.

OBÜSLERLE TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR.

Öte yandan gün boyunca sık sık Afrin ve çevresindeki terör hedefleri Türkiye sınırında konuşlu birlikler tarafından Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Afrin’e yönelik top atışları Azez kent merkezinden de net şekilde duyuldu.

Görüntü Dökümü

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-ÖSO birliklerinden görüntü

-mevzilerden görüntü

-Maranez bölgesindeki Rusya bayrağı

-Mevzilerde nöbet tutan ÖSO birlikleri

-detaylar

Haber-Kamera : HASAN KIRMIZITAŞ / AZEZ (SURİYE) (DHA)

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