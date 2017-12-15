DHA YURT - Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde Oğuzhan Türk’ün (25) ormanlık alanda iple ağaca bağlı cesedi bulundu. İhbarı yapan ve polisin olay yerinde bulduğu arkadaşı ise birlikte alkol almak için ormanlık alana geldiklerini, tuvalet ihtiyacı için yanından ayrıldığı Oğuzhan Türk’ü döndüğünde bu şekilde bulduğunu anlattı.

Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece ilçe merkeziyle Kiriş Mahallesi’ni bağlayan Çalış Tepesi’ndeki ormanlık alanda erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler bir ağaca iple boynundan asılı halde erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin Oğuzhan Türk’e ait olduğu anlaşıldı. Polise ihbarı yapan ve ekipler gittiğinde cesedin yanında beklerken bulduğu M.O.K., verdiği ilk ifadede Oğuzhan Türk ile arkadaş olduklarını ve birlikte alkol almak için motosikletle bölgeye geldiklerini söyledi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için bir süreliğine Oğuzhan Türk’ün yanından ayrıldığını anlatan M.O.K., döndüğünde ise Türk’ü ağaçta asılı şekilde can çekişirken bulduğunu ve tüm uğraşlarına rağmen kurtaramadığını aktardı. Savcının incelemesinin ardından Oğuzhan Türk’ün cenazesi otopsi için Kemer Devlet Hastanesi morguna konuldu. Oğuzhan Türk ve M.O.K.’nin olaydan yaklaşık 1 saat önce Kemer-1 girişindeki polisin uygulama noktasında 34 UR 5601 plakalı motosikletle durdurulduğu ve inceleme sonrası Çalış Tepesi yönüne gittiği belirlendi. M.O.K. ifadesi için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Motosiklet detay

- Olay yeri inceleme ekibi detay

- Olay yeri inceleme detay

- Ceset ve olay yeri inceleme ekibi

- Ölen kişinin arkadaşının yakın detayı ve olay yerinde polise anlatımı

- Cesedin cenaze aracına taşınması ve aracın gidişi

- M.O.K.’nin olayı anlatması

- Şahıslara ait motosikletin yunus polisi tarafından götürülmesi

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Haber-Kamera: Levent YENİGÜN /KEMER(Antalya),(DHA)