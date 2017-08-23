DHA YURT -   Ordu'da valilik, belediye ile ortak bayramlaşma programından vazgeçti



ORDU\'da Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nin dini bayramlarda birlikte yaptığı \'Kent Bayramlaşması\'ndan bu yıl vazgeçildi. Ordu Valiliği ev sahipliğinde, Kurban Bayramı\'nın ikinci günü düzenlenecek \'Halk ile Bayramlaşma\' programı Öğretmen Evi bahçesinde yapılacak.

Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi\'nin organizasyonuyla, Ordu\'da dini bayramlarda Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda \'Kent Bayramlaşması\' programı düzenleniyordu. Daha önce 7 kez düzenlenen, İl protokolü ve vatandaşların katıldığı \'Kent Bayramlaşması\' programı en son geçen Ramazan Bayramı\'nda gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1.5 ay önce Ordu Valiliği görevine başlayan Vali Seddar Yavuz\'un, Büyükşehir Belediye binası önündeki meydanda gerçekleştirilen \'Kent Bayramlaşması\'ndan vazgeçtiği öğrenildi. Ordu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı kutlama programının 2 Eylül Cumartesi günü saat 14.00\'te Öğretmen Evi bahçesinde yapılacağı, Vali Seddar Yavuz\'un da tüm Orduluları halk bayramlaşmasına davet ettiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesi ise henüz bir bayramlaşma programı açıklamadı.

YER DEĞİŞİKLİĞİ, YAYLA ŞENLİĞİ\'NDE PROTOKOL KAVGASI NEDENİYLE İDDİASI

Ordu\'nun Aybastı İlçesi Perşembe Yaylası\'nda düzenlenen şenlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik arasında protokolde oturma düzeni nedeniyle arbede yaşanmış, şenliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ordulu Numan Kurtulmuş\'ta ezilme tehlikesi geçirerek şenliği terk etmişti. Kurtulmuş\'un ardından şenlikte olan Vali Seddar Yavuz da şenlikten ayrılmıştı. Daha önce kavgayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Seddar Yavuz, \"Ordu adına utandım, şahsım adına utandım. Utanmalıyız biraz\" ifadelerini kullanmıştı.

Vali Seddar Yavuz\'un, Numan Kurtulmuş ile Enver Yılmaz arasındaki kırgınlık nedeniyle Büyükşehir Belediyesi önündeki geleneksel \'Kent Bayramlaşması\'ndan vazgeçerek, bayram kutlamasını Öğretmen Evi bahçesine aldırdığı da iddia edildi.

Haber: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) -