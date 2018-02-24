DHA YURT - Ölen kişinin yakınlarını taklit edip, ağıtlarıyla alay eden sağlıkçılara soruşturma

ADIYAMAN\'da gittikleri taziye evinde ölen kişinin yakınlarının ağıtlarını taklit etikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaşan iki 112 Acil sağlık görevlisi, Sağlık Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılıp haklarında soruşturma başlatıldı.

112 Acil İstasyonu\'nda bulunan 2 sağlık çalışanı, gittikleri bir taziye evindeki vatandaşların ağıtlarının taklitlerini yaptıkları görüntüleri 10 Şubat gecesi çekip, 19 Şubat\'ta da sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde kız olan görevlinin arkasındaki erkek sağlık çalışanına gittikleri taziyede ne yaptıklarını sorduğu, onun da ağıtları Kürtçe taklit ettiği görülüyor. Kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcı tarafından tepki gösterilen görüntülerle ilgili Sağlık Bakanlığı soruşturma başlatıp, görüntülerdeki iki sağlık görevlisini görevden uzaklaştırdı.

SAĞLIK BAKANLIĞI\'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"İnsanların acıları ile dalga geçen sağlık çalışanları adlı videonun sosyal medya üzerinden paylaşılması üzerine bakanlığımız hemen harekete geçmiş ve müessif hadisenin Adıyaman’da gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olay öğrenilir, öğrenilmez bakanlığımızın talimatı ile İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Buna göre; söz konusu video kaydının 10.02.2018 günü gecesi 112 istasyonunda dinlenme esnasında çekildiği ve 19.02.2018 tarihinde de sosyal medyada paylaşıldığı anlaşılmıştır. Paylaşımda bulunan görevlilerle ilgili Valilik Onayı ile Disiplin Soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca soruşturmanın selameti için adı geçen kişilere 23.02.2018 tarihinde görevlerinden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlıkçıların çektiği video

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ADIYAMAN-DHA)

