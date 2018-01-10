DHA YURT -  'Okulun margarini bile haczedildi' iddiası

ANTALYA\'da haciz nedeniyle kapanan özel okulun öğretmenleri, öğrencilerin notlarını sisteme girmediği yönündeki iddiaların doğru olmadığını, 3 aydır maaş alamamalarına rağmen asla eğitime ara vermediklerini söyledi. Haciz esnasında, araç gereçlerin yanı sıra tuvaletteki kağıt havlu makinesi ile mutfaktaki margarinin bile haczedildiği iddia edildi.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü, haciz nedeniyle kapanan Özel Bilge Adam Koleji öğrencileri için okulun yakınında bulunan Muhittin Mustafa Böcek Anadolu Lisesi\'nde kriz masası oluşturdu. Öğrenciler ve veliler bu okula gelerek komisyona dilekçe ile hangi okula gitmek istediklerini belirtiyor.

NOTLARIN SİSTEME GİRİLMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL

Okulun öğretmenleri de bu sabah kapanan okulun önünde bir araya geldi. Öğretmenler adına açıklama yapan Ali Kara, öğrencilerin notlarını sisteme girmediklerine yönelik iddiaların doğru olmadığını belirtti. Ali Kara, öğretmenlere yönelik asılsız suçlamalar yapıldığını aktardı. Uzun süredir maaşlarını alamadıklarını belirten Kara, buna rağmen eğitim ve öğretim faaliyetlerini eksiksiz yerine getirdiklerini söyledi.

\'3 AYDIR MAAŞ ALAMAMAMIZA RAĞMEN\'

Yaşanan sıkıntılı süreçte eğitimin devam etmesi için pazar günü dahil öğretmenler, idareciler, veliler ve öğrencilerin okullara sıra taşıyarak sınıfları hazır hale getirdiklerini kaydeden Kara, “Hızlı bir şekilde sınavlarımızı yaptık ve notlarımızı pazartesi günü saat 02.30\'da kadar girdik. Biz alacaklarımıza rağmen çalışmalarımızı sürdürdük. Bu süreçte mağdur olan öğrenciler gibi öğretmenlerdir. Notu girmeyen bir öğretmeni biz de duyduk ve ona öğretmen diyemeyiz. Onu Allah\'a havale ediyoruz. Bir kişi yüzünden 60 öğretmenin hakkını yememek lazım. Bir çürük yumurta geri kalan öğretmenlerin hakkını yememeli\" diye konuştu.

MARGARİNİ BİLE HACZETMİŞLER

Adını açıklamak istemeyen bir öğretmen ise haczi yönlendiren kişinin, okulun eski sahibi Oğuz U. olduğunu ileri sürdü. 6 bin TL\'den başlayıp 19 bin TL\'ye kadar alacakları olduğunu belirten öğretmen, haciz günü yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

“Eğitim devam ederken haciz oldu. İcra memurları ders esnasında tornavidayla kapıyı zorluyordu. \'Sınıfıma sokmam\' dedim sonra anasınıfına yönlendiler. Talan edildi. Mutfaktaki margarine kadar icra yazılmış. Tuvalette bulunan elektrikli kağıt havlu makinemiz bile avukat tarafından tornavidayla söküldü.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1)

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- Okulun dış plan görüntüsü

- Okul önünde bekleyen öğretmenlerden görüntü

- Gazetecilerden görüntü

- Öğretmen Ali Kara\'nın konuşması

- Yaşananları cep telefonları ile görüntüleyen veli ve öğretmenlerin görüntüsü

- Öğretmenlerin konuşmaları

- Milli Eğitim Komisyonun çalışmaları

- Detaylar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (1- 2)

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- Cep telefonuyla çekilen haciz anı görünleri

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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