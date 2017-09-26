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DHA YURT - Okul yolunda saldırıya uğrayan küçük kız öldü, annesi yaralandı /EK

SALDIRGAN YAKALANDI Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy'u okul yolunda pompalı tüfekli öldürüp, yanındaki annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy'u da yaralayıp, kaçan M

26 Eylül 2017 22:23

SALDIRGAN YAKALANDI

Balıkesir\'in Edremit ilçesinde, 6 yaşındaki Zeynep Çeliksoy\'u okul yolunda pompalı tüfekli öldürüp, yanındaki annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'u da yaralayıp, kaçan M.S.M. (Mehmet Salik Mumcu) polis tarafından yakalandı.

\"BU KADARINI BEKLEMİYORDUM\"

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürerken, saldırıda torunu ölen, kızı ise yaralanan Ayşe Dişsiz, yüreğinin yandığını söyledi. Saldırganın yaklaşık 2 yıldır kızı ile birlikte yaşayan M.S.M. olduğunu belirten Dişsiz, \"Kızımın kendisinden ayrılması nedeniyle böyle bir şey yaptı. Dün (pazartesi) de evimize taşlı saldırıda bulunmuştu. Polisi aradık. Ancak, onlar gelene kadar kaçtı. Bu kadarını yapacağını ben de beklemiyordum. Oysa, torunum ona \'baba\' diyordu. Yaptığından utansın. Torunum canından oldu. Kızım ise hastanede. Onlara bu kötülüğü yapan M.S.M.\'nin hakettiği cezayı çekmesi istiyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Ölen Zeynep Çeliksoy\'un fotoğrafı
-Öldürülen Zeynep Çeliksoy\'un annesi Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy ve anneannesi Ayşe Dişsiz ile fotoğrafı
-Zeliha İrvanlıoğlu Çeliksoy\'un olaydan bir gün önce okula girerken çekilmiş görüntüsü
-Gözaltına alınan şüpheli M.S.M.\'nin (Mehmet Salik Mumcu) güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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