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DHA YURT - Okul bahçesinde ağaç devrildi: 1 öğrenci öldü, 3 öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı

MUŞ merkeze bağlı Tekyol köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen kavak ağacı, öğrencilerle öğretmenin üzerine düştü

30 Ekim 2017 17:50

MUŞ merkeze bağlı Tekyol köyündeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitim gördüğü okulda, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen kavak ağacı, öğrencilerle öğretmenin üzerine düştü. Devrilen ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan yaşamını yitirirken, 1 öğretmen ile 3 öğrenci de yaralandı. Hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 1 öğrencinin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay, bugün öğle saatlerinde, merkeze 13 kilometre uzaklıktaki 800 nüfuslu ve 100 haneli Tekyol köyünde meydana geldi. 12 öğretmenin görev yaptığı, 250 öğrencinin eğitim- öğretim gördüğü Tekyol İlk ve Orta Okulu\'nun bahçesindeki kavak ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle öğrencilerle öğretmenin üzerine devrildi. Ağacın altında kalan ortaokul öğrencisi Eren Özkan, yaşamını yitirdi. Olayda Fırat Durmak isimli öğrenci ağır yaralanırken, diğer öğrenciler Abdullah Dindar ve Berfin Özdemir ise hafif yaralandı. Öğretmen Münir Koçlar\'ın da hafif sıyrıklarla ağacın altından kurtulduğu belirtildi.
Yaralı öğrencilerle öğretmen, okula çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Köy Muhtarı Mehmetcan Kurtoğlu, olayla ilgili \"Okulun bahçesinde ve dışarısında çok sayıda kavak ağacı var. Öğle arasına çıkan çocukların üzerine ağaç devriliyor. Bir öğrencimiz, hayatını kaybetti. Çocuklardan birinin durumu ağır. Diğer öğrenciler ve öğretmen hafif yaralı\" dedi.
Okuldaki olayı öğrenen veliler ve öğretmenler, yaralıların bulunduğu hastaneye giderken, okul, öğleden sonra tatil edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR 

Haber-Kamera: MUŞ (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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