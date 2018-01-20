DHA YURT -  Obüslerle Afrin'e 2 atış yaptı

HATAY\'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mahallesindeki sınır karakolundan Afrin\'e doğru obüslerle 2 atış yapıldı.

Suriye sınırına sıfır noktasındaki Sugediği mahallesinden sınır karakolundaki mevziye saat 14.00 sıralarında 2 obüs geldi. Dün de atış yapılan bölgede mevzilenen obüslerle Afrin\'in Raco köyü bölgesine peş peşe 2 kez atış yapıldı.

Görüntü Dökümü

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- Obüslerin mevziye girişleri

- Atış için hazırık yapılması

- Atışın yapılması

- Obüslerin tekrar birliğe dönmesi

Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Faruk KAHRAMAN/ HATAY, (DHA)



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