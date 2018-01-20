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DHA YURT -  Obüslerle Afrin'e 2 atış yaptı

HATAY'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mahallesindeki sınır karakolundan Afrin'e doğru obüslerle 2 atış yapıldı

20 Ocak 2018 19:02

HATAY\'ın Hassa ilçesine bağlı Sugediği mahallesindeki sınır karakolundan Afrin\'e doğru obüslerle 2 atış yapıldı.
Suriye sınırına sıfır noktasındaki Sugediği mahallesinden sınır karakolundaki mevziye saat 14.00 sıralarında 2 obüs geldi. Dün de  atış yapılan bölgede mevzilenen obüslerle Afrin\'in Raco köyü bölgesine peş peşe 2 kez atış yapıldı.

Görüntü Dökümü 
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- Obüslerin mevziye girişleri 
- Atış için hazırık yapılması
- Atışın yapılması
- Obüslerin tekrar birliğe dönmesi 

Haber- Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU-Faruk KAHRAMAN/ HATAY, (DHA)


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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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