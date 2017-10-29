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DHA YURT - 'O ellerin, o güzel yüreğin dert görmesin'

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bilboardlara asılan Atatürk resminin kirlendiğini gören bir yaşlı kadının bilboardı temizlemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

29 Ekim 2017 16:05

Eskişehir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bilboardlara asılan Atatürk resminin kirlendiğini gören bir yaşlı kadının bilboardı temizlemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.  Eskehir Büyükşehir Belediyesi twitter hesabından o görüntüleri paylaşarak , \"O ellerin, o güzel yüreğin dert görmesin.. Cumhuriyet bu duyarlılık ile ilelebet payidar kalacaktır\"  ifadeleri kullanıldı. 

Görüntü Dökümü
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--Yaşlı kadının bilboardı temizlemesi 

Haber: ESKİŞEHİR (DHA) 

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