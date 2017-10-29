DHA YURT - 'O ellerin, o güzel yüreğin dert görmesin'

Eskişehir\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bilboardlara asılan Atatürk resminin kirlendiğini gören bir yaşlı kadının bilboardı temizlemesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Eskehir Büyükşehir Belediyesi twitter hesabından o görüntüleri paylaşarak , \"O ellerin, o güzel yüreğin dert görmesin.. Cumhuriyet bu duyarlılık ile ilelebet payidar kalacaktır\" ifadeleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü

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--Yaşlı kadının bilboardı temizlemesi

Haber: ESKİŞEHİR (DHA)

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