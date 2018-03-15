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DHA YURT -  Nusaybin'de Suriye'den yapılan saldırıya karşılık verildi : 8 terörist etkisiz hale getirildi 

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 12-14 Mart 2018 tarihleri arasında  Mardin Nusaybin’de, sınır hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde

15 Mart 2018 16:44

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; 12-14 Mart 2018 tarihleri arasında  Mardin Nusaybin’de, sınır hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu  8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. 

Görüntü Dökümü
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-ARŞİV
-Nusaybin sınırından görüntü 
-Askeri araçlardan görüntü 
-Sınır bölgesinden detaylar 

Haber: NUSAYBİN (Mardin) (DHA) 

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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