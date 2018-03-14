DHA YURT - Niğde'ye şehit ateşi düştü

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde tankın üzerindeki makineli tüfeğin bakımı sırasında ateş alması sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Çavuş Yusuf Yavuz\'un(21) Niğde\'deki baba ocağına ateş düştü.

Teskeresine 45 gün kala şehit düşen Yusuf Yavuz\'un merkeze bağlı Kızılören Köyü\'nde yaşayan ailesine acı haberi Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç verdi. Oğullarının şehit olduğunu öğrenen babası Hanifi, annesi Sibel Yavuz, fenalık geçirdi. Şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit Yusuf Yavuz\'un ikindi namazının ardından törenle toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehidin baba evinden görüntü

- Taziyeye gelen kalabalık

- Eve Türk bayrağı asılırken görüntüler

- Şehidin fotoğrafı

SÜRE: 55\" BOYUT:56 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)