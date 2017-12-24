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DHA YURT - Niğde’de sığırcık kuşlarının dansı büyüledi 

NİĞDE’de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi

24 Aralık 2017 14:36

NİĞDE’de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi.
Görsel şölen oluşturan sığırcık süreleri  adeta gökyüzünde dans etti. Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem senkronizasyonu sırasında vatandaşlar cep telefonu ile bu doğa harikası görüntüyü kaydetti.

Görüntü Dökümü
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- Sığırcıkların toplu halde hareket etmeleri
- Toplu halde uçarak oluşturdukları şekiller
- Sığırcıklardan genel ve detay 

Haber:Ali KADI-Kamera: NİĞDE,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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