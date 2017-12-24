DHA YURT - Niğde’de sığırcık kuşlarının dansı büyüledi 

NİĞDE’de yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu izleyenleri büyüledi.

Görsel şölen oluşturan sığırcık süreleri adeta gökyüzünde dans etti. Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem senkronizasyonu sırasında vatandaşlar cep telefonu ile bu doğa harikası görüntüyü kaydetti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Sığırcıkların toplu halde hareket etmeleri

- Toplu halde uçarak oluşturdukları şekiller

- Sığırcıklardan genel ve detay

Haber:Ali KADI-Kamera: NİĞDE,(DHA)

============================================

