DHA YURT - Nazilli'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 9 yaralı

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, iki aile arasında çıkan ve pompalı tüfeklerinde kullanıldığı kavgada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Nazilli\'nin Profesör Muammer Aksoy Mahallesi\'nde yaşayan ve aralarında bir süredir husumet bulunan Kaygusuz ve Özkaya Aileleri\'nin fertleri arasında , bugün saat 13.30 sıralarında 1222 Sokak\'ta kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfekler de kullanıldı. Kavgaya, iki ailenin diğer yakınları da katıldı. Kavgada, Ömer Kaygusuz (34), K.Ö. (Kazım Özkaya) (36), N.Ç. (Nazife Çelik) (36), C.Y. (Cemil Yazıcı) (60), M.K. (Mehmet Kaygusuz) (28), Ş.K. (Şahin Kaygusuz) (29), S.Ö. (Seracettin Özkaya) (56) ile E.Y. (Emrah Yazıcı) (22), M.Y. (Musa Yazıcı) (52) ve Müşrike Yazıcı (38) çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralandı. Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ömer Kaygusuz Aydın Devlet Hastanesi\'ne sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Durumu ciddiyetini koruyan K.Ö. ve N.Ç.\'nin ise sevk edildikleri Aydın Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavileri sürüyor. Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir olay yerindeki incelemelerinin ardından hastaneye geçerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Polis, soruşturma başlatırken, olayların daha fazla büyüme ihtimaline karşılık mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastaların ambulanslarla hastaneye getirilişi

-Nazilli Devlet Hastanesi\'nden görüntü

-Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir\'in hastaneye gelişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)



