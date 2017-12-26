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DHA YURT - Narkotik köpeği 'Bady, uyuşturucu buldu

GAZİANTEP'te polis tarafından narkotik köpeği 'Bady'nin de katılımıyla aranan hafif ticari aracın ön tamponunda 4 kilo eroin ile bir başka operasyonda evde yepğlen eremede ise 26 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

26 Aralık 2017 00:35

GAZİANTEP\'te polis tarafından narkotik köpeği \'Bady\'nin de katılımıyla aranan hafif ticari aracın ön tamponunda 4 kilo eroin ile bir başka operasyonda evde yepğlen eremede ise 26 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi açıklanmayan hafif ticari bir aracı durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği \'Bady\'nin de katılımıyla yapılan aramada ön tampona gizlenmiş 4 kilo eroin ele geçirildi. Eroine el konulurken, sürücü gözaltına alındı.
Ekipler, bir evde yaptıkları aramada ise 26 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekipler, adresinde bulunamayan ev sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Polis ekipleri
- Evde arama yapılması
- Bulunan esrar
- Durdurulan araç
- Narkotik köpek
- Bulunan eroin
- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: GAZİANTEP (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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