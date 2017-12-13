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DHA YURT - Mutfakta çıkan yangın evi, ahırı, hafif ticari aracı yaktı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, Tek ailesinin mutfağında çıkan yangın evi sardı

13 Aralık 2017 02:47

BOLU\'nun Mudurnu ilçesinde, Tek ailesinin mutfağında çıkan yangın evi sardı. Tek çifti çocuklarını da yanlarına alıp dışarı çıktıktan sonra ahırda bulunan büyükbaş hayvanları kurtardı. Yangında 2 katlı ahşap ev, ahır ve samanlık, garaj ile hafif ticari araç yandı.
Mudurnu Mangırlar köyünde 48 yaşındaki Raşit Tek\'in eşi 45 yaşındaki Hatice ve oğlu 12 yaşındaki Mehmet ile birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap evin mutfağında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mutfaktan çıkan yangını fark eden Hatice Tek eşi ile birlikte yangına önce kendi imkanlarıyla müdahale etti. Ancak başarılı olamayan Tek çifti çocuklarını da yanlarına alarak evden dışarıya çıkarak itfaiyeyi aradı. Hatice Tek, komşularının da yardımıyla evin yanındaki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını dışarı çıkardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler evi tamamen sardıktan sonra yanında bulunan ahır ve samanlık, odunluk ve garaja sıçradı. Mudurnu ve Bolu belediyelerine ait itfaiye ekipleri köy yollarının dar olması nedeniyle güçlükle olay yerine ulaştı. Mudurnu Orman İşletme Şefliği\'ne ait arazözler de söndürme çalışmalarına katılırken, yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ev, ahır ve samanlık, odunluk, garaj ile hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Yangından görüntüler
-Köylülerle röportajlar
-Alevlerin yoğunluğ
-Yaşanan panik
-Söndürme çalışmaları
-Detaylar

Süre: 02.27 Boyut: 149.7 MB
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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