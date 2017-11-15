DHA YURT - Muş'ta bataklığa saplanan büyükbaş hayvan sürüsü mahsur kaldı

MUŞ\'un Korkut ilçesinde köylülere ait 120 büyükbaş hayvan, sazlıkta çamura saplanarak mahsur kaldı.

Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde meradan getirtilen 120 büyükbaş hayvan, köyün alt kısmında yer alan sazlıktan geçirilmek istenirken çamura saplandı. Sazlıkta mahsur kalan hayvanları kurtaramayacağını anlayan çobanın haber vermesiyle bölgeye gelen köylüler adeta seferber oldu. Ellerine aldıkları halatlarla hayvanlardan 60\'ını kurtaran köylüler, jandarmayı da arayarak yardım istedi. Sabaha kadar kurtarma çalışması yapan köylüler, hayvanların büyük bölümünü kurtarmayı başardı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmasını Korkut Kaymakam Vekili Ahmet Özkan ile İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin de takip etti.

Hayvan sahiplerinden Fesih Gök sabaha kadar kurtarma çalışması yaptıklarını söyledi. Fesih Gök, \"Dün akşamdan beri AFAD ile birlikte yaptığımız çalışmalarda hayvanların büyük bölümünü kurtardık. Şu anda bataklıkta 15-16 hayvan kaldı. AFAD ve köylülerle birlikte onları da kurtarmaya çalışıyoruz. Herkes kendi imkanıyla, bazen hayvanı sırtlayarak, bazen çekerek çıkartmaya çalışıyoruz. Evden getirdiğimiz samanları hayvanlara yedirdik. Ayrıca kurt saldırısının önüne geçmek için sabah kadar da hayvanların başında bekledik\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sazlıktan görüntü

-Bekleyen vatandaşlar

-Sazlıktaki hayvanlar

-Hayvanlara yem verilmesi

-Çamura saplanan hayvanlar

-Fesih Gök ile röp.

Haber-Kamera: MUŞ, (DHA)