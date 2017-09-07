DHA YURT - Muğla'da orman yangını (6)

ZEYTİNKÖY ALEV ALEV

MUĞLA\'NIN Menteşe İlçesi\'ne bağlı Zeytinköy mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Evler alev alev yanmaya devam ediyor.



Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 ev ve 10 damın tamamen yanarak kül olmasına neden olan yangın Çarşamba gecesi saat 21.00\'den itibaren rüzgarın aniden yön değiştirip şiddetlenmesi ile yeniden kabusa dönüştü. Saat 23.20\'dan itibaren evlere 300 metre kadar yaklaşan alevler nedeniyle Zeytinköy tamamen boşaltıldı. Sadece yakın illerden değil 16 ilden 230\'a yakın arazöz ve 1000\'in üzerinde orman ve itfaiye işçisi ile 600\'a yakın gönüllü ve sivil toplum örgütünün mücadele ettiği yangında alevler bu gece yarısı 00.30\'dan itibaren yine Zeytinköy mahallesine girdi, yine evler yanmaya başladı.

\"ÖĞLENE KADAR KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ\"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Orman bölge Müdürü Mehmet Çelik, şu ana kadar 250 hektarın üzerinde ormanlık alanın yandığını belirterek DHA ya yaptığı açıklamada, \"Şiddetli rüzgarın bu sabaha karşı 08.00 sıralarında etkisini yitireceğini öğrendik bununla birlikte sabah 06.30\'dan itibaren tüm hava söndürme araçlarımızda yangına müdahale edecek. Şu anda Türkiye\'nin dört bir yanından ekipler yardımımıza geldi ve canla başla mücadele ediyor, en büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Müdahalemiz devam ediyor. Yarın öğlene kadarda ciddi bir sonuç alarak yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun\" dedi.

Yaklaşık 230 arazöz 14 iş makinası, 80\'ne yakın özel kamyon ve traktörün yangına müdahalesi devam ederken AKUT Bodrum ekibi evlerden çıkmakta güçlük çekenleri sırtlarında taşıyarak köy dışına çıkardı. Köylülerin hayvanlarını köy dışına çıkarmasına askeri birlikler de yardım etti. Zeytinköylüler hayvanlarını ve giyecek ve yiyeceklerini alarak köyden dışarı çıkarıldı.

ASIRLIK AĞAÇLAR KÜL OLDU

Devam eden yangında Kultak, Dağpınar, Zeytin ve Kozağgaç dağlarındaki asırlık çam ağaçları ile onlarca dönüm asırlık zeytin ağacı da yanarak kül oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sırtta taşınan yaşlı nineler

-Hayvanlarını ve eşyalarını alarak köyden çıkanlar

-Askerler hayvanları çıkartırken

-Alev alev yanan evler

-Orman bölge müdürü açıklaması

-Köylülerle röp.ler

Haber-Kamera: Yaşar ANTER - Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla),(DHA)