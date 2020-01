DHA YURT - Muğla'da orman yangını

Muğla\'da orman yangını

ALEVLER ZEYTİNKÖY\'Ü SARDI

MUĞLA\'da ormanlık alanda çıkan yangın, kırsal Zeytinköy Mahallesi\'ndeki yaklaşık 40 kadar ev ve hayvan damını küle çevirdi. Alevler, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ile kovanlardaki binlerce arıyı da telef etti. Alevlere 4 uçak, 123 arazöz, 12 dozer, 650 orman işçisi ve 18 itfaiye aracı ile müdahele sürüyor. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük çekiliyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olan yangın, saat 19.00 itibariyle yaklaşık 40 hektarlık kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana zarar verdi. Alevler yaklaşınca evleri tahliye edilip, mahalle dışındaki güvenli bir tehede bekletilen köylüler, çaresizlik içinde ev ve hayvan damlarının yaşını gözyaşlarıyla izledi. Zeytinköy Mahallesi\'nin orta yerinden geçip, önüne gelen ne varsa yakıp, küle çeviren alevler, Akbük Koyu yönüne ilerlerken helikopter ve uçaklar sık sık sorti yaparak müdahaleye devam ediyor.

Ören Stadı\'na inip, buradaki bir tankerden yakıt ikmali yapan söndürme helikopterleri, denizden aldığı suyu alevlere boşaltırken, 18 itfaiye aracı ile köylüler, jandarmaların da yardımıyla mahalledeki yanan ev ve hayvan damlarında söndürme çalışması yaptı. Dumandan etkilenen 22 köylü ve 6 orman işçisine ise ambulanslarda olay yerinde müdahalede bulunuldu.

Köylülerden, iki evi yanan ve ahırındaki 4 ineği telef olan 3 çocuk, 4 torun sahibi 77 yaşındaki İsmail Acar, \"Eşim alevleri görünce fenalaştı. Akrabalarım onu uzaklaştırdı. Nereye götürdüklerini şu an bilmiyorum. Yüreğimiz yanıyor\" dedi.

Köylülerden gözyaşlarını tutamayan Nermin Uzun ise, \"Alevler evimizin bahçesine girince hortumlarla ve kovayla su taşıyarak müdahelede bulunduk. Ancak, alevler çok büyüktü. Tüm çabamız yetersiz kaldı\" dedi.

VALİ CİVELEK, \"HER TÜRLÜ YARDIM YAPILACAK\"

Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP\'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile orman yangının vurduğu merkez ilçe Menteşe\'nin kırsal Zeytinliköy Mahallesi\'nde incelemelerde bulunup, köylülelere \'Geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Vali Civelek, yangın hakkında Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız\'dan bilgi aldı. Büyük bir afet atlatıldığını belirten Vali Civelek, \"Ekiplerimiz, büyük bir hızla alevlere müdahalede bulunup, mücadele etti. En büyük şansımız can kaybı olmaması. Vatandaşlarımız, bu geceyi komşularında ve akrabalarında geçirecekler. Yarın, konteynerlerimizi, battaniye ve yataklarımızı getirerek her türlü yardımı yapacağız. Şu anda yangın kısmen kontrol altında ve tahminen \'150 hektarlık ormanlık alan zarar gördü\' diyebiliriz. Yarından itibaren ise hasar tespit çalışmalarına başlayacağız geçmiş olsun diyorum\" dedi.

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahale sonlandırılırken, alevlere karadan müdahale ise aralıksız sürüyor.

ALEVLER KÖYE YENİDEN YAKLAŞTI

Muğla\'nın Zeytinköy mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınsada saat 21.30\'dan itibaren köyün üç bir tarafında yeniden alevlendi.

Saat 20.30\'dan itibaren havadan müdahalenin sona erdiği yangının ardından alevler yeniden çoğalınca Köy meydanındaki cami etrafında toplanan köylüler köye yaklaşan alevleri büyük heyecan ile izlerken jandarma tedbir aldı. Bölgeye sevk edilen iş makinaları ve greyderler köyün etrafında yol açarak alevlerin sıçramasını engellemeye çalışırken alevlerin yaklaştığı köyün kuzey kesimine 30\'a yakın arazöz ile 200 orman işçisi konuşlandırıldı. Yangına Bodrum AKUT Lideri Sadettin Uslu ile sekiz AKUT üyeside geldi. Köylüler sokaklarda alevleri izlerken Gülfer Keskin (55) Doğduğumuz büyüdüğümüz köyümüz alevler içinde kaldı çocukluğumuz bu ormanlarda geçti benim evime birşey olmadı ama akrabalırımız hayvanları damları evleri yandı böyle bir felaket görmedik henüzde geçmiş değil, kabus devam ediyor\" dedi.

ALEVLER ZEYTİNKÖY\'Ü SARDI

Muğla\'nın Menteşe İlçesi\'ne bağlı Zeytinköy mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alınamıyor. Evler alev alev yanmaya devam ediyor.

Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan ve yaklaşık 30 ev ve 10 damın tamamen yanarak kül olmasına neden olan yangın Çarşamba gecesi saat 21.00\'den itibaren rüzgarın aniden yön değiştirip şiddetlenmesi ile yeniden kabusa dönüştü. Saat 23.20\'dan itibaren evlere 300 metre kadar yaklaşan alevler nedeniyle Zeytinköy tamamen boşaltıldı. Sadece yakın illerden değil 16 ilden 230\'a yakın arazöz ve 1000\'in üzerinde orman ve itfaiye işçisi ile 600\'a yakın gönüllü ve sivil toplum örgütünün mücadele ettiği yangında alevler bu gece yarısı 00.30\'dan itibaren yine Zeytinköy mahallesine girdi, yine evler yanmaya başladı.

\"ÖĞLENE KADAR KONTROL ALTINA ALABİLİRİZ\"

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Orman bölge Müdürü Mehmet Çelik, şu ana kadar 250 hektarın üzerinde ormanlık alanın yandığını belirterek DHA ya yaptığı açıklamada, \"Şiddetli rüzgarın bu sabaha karşı 08.00 sıralarında etkisini yitireceğini öğrendik bununla birlikte sabah 06.30\'dan itibaren tüm hava söndürme araçlarımızda yangına müdahale edecek. Şu anda Türkiye\'nin dört bir yanından ekipler yardımımıza geldi ve canla başla mücadele ediyor, en büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Müdahalemiz devam ediyor. Yarın öğlene kadarda ciddi bir sonuç alarak yangını kontrol altına almayı ümit ediyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun\" dedi.

Yaklaşık 230 arazöz 14 iş makinası, 80\'ne yakın özel kamyon ve traktörün yangına müdahalesi devam ederken AKUT Bodrum ekibi evlerden çıkmakta güçlük çekenleri sırtlarında taşıyarak köy dışına çıkardı. Köylülerin hayvanlarını köy dışına çıkarmasına askeri birlikler de yardım etti. Zeytinköylüler hayvanlarını ve giyecek ve yiyeceklerini alarak köyden dışarı çıkarıldı.

ASIRLIK AĞAÇLAR KÜL OLDU

Devam eden yangında Kultak, Dağpınar, Zeytin ve Kozağgaç dağlarındaki asırlık çam ağaçları ile onlarca dönüm asırlık zeytin ağacı da yanarak kül oldu.

