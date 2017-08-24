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DHA YURT - Motosiklet otomobile çarptı: 1 Ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Pamukkale İlçesi'nde, 26 yaşındaki Ümit Demirci idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden 34 yaşındaki Himmet Tombak yönetimindeki otomobile çarptı

24 Ağustos 2017 08:53

DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, 26 yaşındaki Ümit Demirci idaresindeki motosiklet, aynı yöne giden 34 yaşındaki Himmet Tombak yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklette yolcu konumunda bulunan 36 yaşındaki Şeref Çakal hayatını kaybederken, Ümit Demirci de yaralandı. 
Kaza, saat 00.30\'da Denizli-Ankara Karayolu Dokuzkavaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ümit Demirci idaresindeki 20 BA 449 plakalı motosiklet, aynı yöne giden Himmet Tombak (34) yönetimindeki 45 KA 1895 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık yüz metre sürüklenirken, Demirci ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Şeref Çakal yola savruldu. Kazayı görenler diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çakal\'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, Demirci ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirci\'nin tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili olarak otomobil sürücüsü Tombak, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazada hayatını kaydeden Çakal\'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü 
- Olay yerinden görüntü
- Motosikletten görüntü
- Otomobilden görüntü 
- Ekiplerden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,(DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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