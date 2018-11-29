DHA YURT - MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 1 YARALI

ADANA\'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Berkay P. (22), yaralandı. Şoka giren yaralı sürücü, ambulansa taşınırken arkadaşına \"Beni bırakma\" diyerek feryat etti.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal ve Adnan Kahveci bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Berkay P.\'nin kullandığı 34 AU 0397 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. Bu sırada yolda devriye görevinde bulunan polislerin kazayı fark edip, anons etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan ve şoka giren Berkay P., ambulansa taşındığı sırada kaza yerine gelen arkadaşına \"Beni bırakma. Anam babam beni bırakma\" diye feryat etti. Seyhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerindeki polis araçları

- Yaralının sedyeye alınması

- Yaralı sürücüsünün ambulansa taşınırken \"Beni bırakma\" diye feryat etmesi

- Yaralının ambulanstaki görüntüsü

- Motosikletten görüntü

- Motosiklet üzerindeki çamurdan görüntü

- Ambulansın gidişi

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Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)