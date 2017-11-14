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DHA YURT - Moloz döküm alanında yangın   

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki moloz döküm alanında, atıkların bulunduğu yerde çıkan yangın korkuttu

14 Kasım 2017 00:34


DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesindeki moloz döküm alanında, atıkların bulunduğu yerde çıkan yangın korkuttu. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nin Kumkısık Mahallesi\'ndeki katı atık depolama tesisinin yanında bulunan moloz döküm alanında, çeşitli atıkların bulunduğu yerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Kilometrelerce uzaktan görülen yangın çevrede paniğe neden oldu. 

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Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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