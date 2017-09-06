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DHA YURT - Minibüsten düşen külçe altın Suriyelinin evinde bulundu

ADANA'da minibüsten düşen 45 bin 418 dolar değerindeki külçe altın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde Suriyeli bir vatandaşın evinde ele geçirildi

06 Eylül 2017 20:10

ADANA\'da minibüsten düşen 45 bin 418 dolar değerindeki külçe altın, güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde Suriyeli bir vatandaşın evinde ele geçirildi.
Niğde\'den Adana\'ya işlenmek üzere gönderilen 18 saf altını taşıyan minibüsün kapısı, merkez Seyhan İlçesi Dadaloğlu Mahallesi\'ndeki bir kavşaktan dönüş yaptığı sırada henüz belirlenmeyen nedenle açıldı. Bu sırada araçtaki külçe altınlardan biri yola düştü. Minibüsün arkasında seyir halindeyken durumu fark eden bir otomobilin sürücüsü, kırmızı ışıkta beklerken otomobilin kapısı açıp yoldaki külçe altını alarak bölgeden uzaklaştı. Kapının açıldığını ve altının düştüğünü fark eden araç sürücüsü ise durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki 41 ayrı güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı incelemeler sonucu altını alan sürücünün kimliğini belirledi.
Zanlının merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi\'ndeki evine operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu Hashem E.\'yi gözaltına aldı. Yapılan aramada yağın altın gizlenen 45 bin 418 dolar değerindeki altın bulundu. Suriyeli, ifadesinde, \"Yolda buldum merak edip aldım. Ancak eve getirdim ne olduğunu anlayamayınca korkup yatağın altına attım\"dedi. Altın sahibine teslim edilirken Suriyeli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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- Altın Poşet halinde araçtan düşmesi
- Poşeti başka arabanın alması

Haber - Kamera: ADANA,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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