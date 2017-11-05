DHA YURT - Mersin'de araçlar sele kapıldı 

KIZKALESİ DE SELE TESLİM

Mersin\'deki sağanak, Erdemli ilçesinin turistik Kızkalesi Mahallesi\'ni de etkiledi. Yoğun yağışın mahallede neden olduğu sel, sokaklardan denize aktı. Kentin mavi bayraklı plajlarında, su birikintileri oluştu. Turistlerin hayran kaldığı deniz ise yağmur suları nedeniyle kahverengiye büründü. Denize doğru akan sular, Mersinlileri korkuturken, yoğun yağış, bölgedeki etkisini sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kızkalesinden görüntüler

-Sel sularından görüntüler

-Sahilden görüntüler

-Deniz kahverenginde

-Genel ve detay görüntüler

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Haber: İbrahim MAŞE - Kamera: MERSİN, (DHA)

