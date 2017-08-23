DHA YURT - Meksikalı milyarder Bodrum'dan ayrılamadı

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ne eşi ve çocuklarıyla tatile gelen ve cennet koylara demir atan Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, ilçeden ayrılamadı. Üç günlüğüne Çeşme\'ye gidip kente dönen Pliego, Bodrum Çarşısı\'ndaki lokantada işkembe çorbası içti, yöresel lezzetleri tattı. Pliego ve ailesi sakin, cana yakın ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çekti.

Meksika\'nın en zengini ve Azteca TV isimli iki TV ile Electra ve Salinas Group\'un yönetim kurulu başkanı 61 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi Maria Laura Medina ve çocukları Ricardo Emilio ve Crist¢bal Patricio ile birlikte 2 Ağustos\'ta, 15 milyon dolarlık özel jetiyle Milas- Bodrum Havalimanı\'na geldi. Ardından VIP araçla, Bodrum\'un Göltürkbükü\'nde kendisini bekleyen 75 metre uzunluğunda ve 80 milyon dolar değerindeki 4 katlı \'Azteca\' isimli yatıyla Ege\'ye açıldı. Yunanistan\'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarına gezen Pliego ve ailesi, geçen cuma günü tekrar Bodrum\'a döndü. Bir süre sonra ise İzmir\'in Çeşme İlçesi Alaçatı Koyuna gitti. İki gün Çeşme\'de demirleyen Pliego ailesi, dün (salı) öğle saatlerinde Bodrum\'a dönüp Göltürkbükü\'ndeki Cennet Koy\'a demir attı. Ricardo Salinas Pliego, çocuklarıyla su sporları yaptı, yatın arkasındaki su parkında oynadı. 7 yaşındaki Ricardo Emilio\'nun su kayağındaki ustalığı görenleri şaşırttı. Pliego\'nun moda tasarımcısı ve moda editörü eşi Maria Laura Medina\'nin denize girdiği, güneşlendiği, rahat hareketleri dikkati çekti. Onlarca yatın bulunduğu koyda Pliego ailesi, koruma olmadan tatil yapıyor. Günübirlik tur teknelerinin \'Azteca\' yatının 10 metre yakınından geçiyor. Pliego\'nun yatındaki personelin kimseye müdahale etmediği görüldü.

ÇARŞIDA ÇORBA İÇTİ

Dokuz milyar dolarlık servetiyle bilinen Pliego, akşam 13 metrelik \'Maya\' isimli motoryatıyla, eşi ve çocukları ile birlikte, Yalıkavak Mahallesine geldi. Çarşı merkezinde yürüyüş yapan Pliego ailesi, daha sonra işletmeciliğini 31 yaşındaki Nihal Yıldızhan\'ın yaptığı Nihal Restoran Kafe\'ye oturdu. Burada işkembe çorbası içen Pliego ailesi, ardından keşkek, pilav, bamya, salata ve ayrandan oluşan yöresel yemeklerden yedi.

Mütevazi ailenin sıcak ve mütevazi davranışlarıyla dikkat çektiğini belirten Yıldızhan, \"Çarşı merkezindeyiz. Her gün yüzlerce müşterimiz geliyor. Esnaflarda geliyor, zenginlerde. Yemek siparişlerini verirken, yemekleri incelediler. Yöresel lezzetlerin hemen hepsinden tatmak istediler. Hesabı kendisi ödemek istedi. 450 liralı hesap makbuzunu gösterdiğimizde Euro sandı. Parayı verecekken Türk lirası olduğunu söyleyince çok şaşırdı inanamadı. 2-3 kez doğru mu? diye sordu. Evet dedik. Arkadaşlarımıza bahşiş bırakıp, teşekkür etti gitti. Sıradan bir vatandaş gibiydi\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Meksikalı milyarder, eşi ve çocukları ile yatın üzerinde çocukları su kayağı yaparken

- Eşi güneşlenirken denize girip çıkarken

- Eşi ile yatın arkasında Pliego

- Çocukların yatın su parkında oynaması

- Küçük tur teknelerinin yanlarına kadar giderek yatın ve aileyi izlemelerinden görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(KJ Haber- Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

