DHA YURT - Mehmetçik'ten Irak sınırında tatbikat /EK

TANKLARIN İÇİN MEVZİLER KAZILDI, NAMLULAR KUZEY IRAK\'A ÇEVRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında, bu sabah başlatılan tatbikat kapsamında tankların manevrası devam ederken akşam saatlerinde ise iş makineları tarafından mevzi kazıldı. Tank namluları ise Kuzey Irak’a çevrilirken füze bataryası ve muhabere araçları mevzileri kamufle edildi. Silopi İlçesi\'ne 15 kilometre uzaklıktaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında TSK\'ya bağlı birlikler tarafından başlatılan tatbikat alanında akşam saatlerinde mevziler kazıldı. İş makinaları tarafından obüs, ZBT ve füze bataryalarının etrafı iş makineları tarafından toprak ile kapatılarak kamufle edildi. Silahların namlularının, Habur Gümrük Kapısının hemen karşısındaki, Irak’ın Kuzeyi\'nde bulunan Hayırsız Dağlar’a doğru çevrildiği görüldü. Mevzi kazma işlemi biten araçlar daha sonra tatbikat alanından ayrıldı. Ayrıca tatbikat alanına askeri araçlar ile lojistik destek yapıldığı görüldü. Tatbikat alanının çevresinde ise zırhlı araçların güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İş makinelarının mevzi kazması

-Füze bataryası

-Alandaki askerler

-ZBP araçları

-İş makinelerinin ayrılması

-Askeri araçların alana girişi

-Tatbikat alanından genel ve detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA