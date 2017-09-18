DHA YURT - Mehmetçik'ten Irak sınırında tatbikat (3)

TATBİKATTA SON DURUM

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin sabah saatlerinde Irak sınırına 1 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı\'nda başlattığı askeri tatbikat devam ediyor. Günboyu tatbikat kapsamında hareketli olan askeri araçların havanın kararmasıyla birlikte dinlenme pozisyonuna geçtikleri görüldü. Habur Sınır Kapısı\'nda Irak\'a giriş ve çıkışlar ise normal bir şekilde devam ediyor. Tatbikatın ne kadar süreceği ve askeri araçların arazide ne kadar kalacağı konusunda açıklama yapılmazken, Habur ile Silopi arasında askeri hareketlilik ise devam ediyor. Bu arada Cizre yönünden gelen ve Silopi çevre yolundan Silopi ilçe merkezine yeni askeri bir sevkiyat gerçekleşti. Askerleri taşıyan ve kirpi adı verilen 20 araçtan oluşan konvoy, Haç Konaklama Tesisi\'ne gitti. Askerlerin de tatbikat için geldikleri belirtiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsları

-Habur sınır kapısından yolundan görüntüler

-Havanın kararmasıyla mevzide bulunan askeri araçlar

-Konvoy halindeki zırhlı kirpi araçlarının geçişi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit ASLAN-Serdar SUNAR/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

