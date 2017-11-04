DHA YURT - Mehmetçik yaralanıp teslim olan PKK'lı kadın teröristi çatışma bölgesinde tedavi etti

Tunceli\'nin Pülümür ile Nazimiye sınırında yer alan Kadısırtı Şelalesi bölgesinde 9 PKK\'lı grubun tespit edilmesinden sonra bölgeye havadan indirilen JÖH timlerinin gerçekleştirdiği operasyon sırasında çatışmaya giren 4\'ü üst düzey PKK\'lı olmak üzere 8 PKK\'lı ölü, 1 PKK\'lı kadın terörist ise yaralı olarak teslim olmuştu. Kadısırtı Şelalesi bölgesinde dere kenarında ormanlık alanında teslim olan \'Sema\' isimli PKK\'lı ayağında aldığı kurşun yarası ile ayağında bir ayakkabısı suya düştüğü ve sekerek güvenlik güçlerine teslim olduğu sırada JÖH timleri kadın PKK\'lının üzerinde herhangi bir bomba olup olmadığını tespit etmek için elbiselerini kısmen yukarı kaldırmasını istedi . Uzun süre JÖH timleri tarafından kontrollü olarak konuşulan PKK\'lı kadın terörist, askerlere \'bir ayağım çıplak ayakkabım düştü\' dediği sırada teslim olma anını yöneten komutan askerlere talimat vererek dereye düşen ayakkabıyı getirilmesini istedi. Üzerinde herhangi bir patlayıcı olmadığı anlaşılan kadın PKK\'lı teröristin askerlerin yanına geldiği sırada ayağında kurşun yarası aldığı anlaşılınca tedavi edilmeye başlandı.

TERÖRİSTİN İLK TEDAVİSİ ÇATIŞMA ALANINDA YAPILDI

PKK\'lılarla yaşanan çatışma sırasında askerlere teslim olan PKK\'lı kadın terörist ayak bileğinde kurşun yarasına ilk tedaviye JÖH timleri tarafında çatışma alanında yapıldı.PKK\'lı kadın teröriste askerler tarafından bisküvü ve çikolata veriliyor. Bir yandan elindeki çikolata ve bisküvileri yiyen PKK\'lı kadın teröriste bir başka asker su verilmesini istedi. Daha sonra PKK\'lı kadın teröriste bir başka asker sakinleşmesi için ağrı kesici verirken bir başka asker de ayağındaki kurşun yarasına ilk müdüheleyi yaptı ve yaralanan bölgeyi temizleyerek mikrop kapmasını önlemek için oksijenli bez ile yarayı temizledi.

PKK\'lı kadın terörist daha sonra çatışma bölgesine gönderilen ambulans ile alınarak Tunceli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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PKK\'lı kadın teröristin görüntüsü

teslim olma anı

-Mehmetçiğin pansuman yapması ve ağrı kesici vermesi

Haber: TUNCELİ (DHA)

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