DHA YURT - Marmaris'teki kazada 5 kişi yaralandı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde, minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan 1 yaşındaki çocuk, yara almadan kurtuldu.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Marmaris-Datça karayolunun 23\'üncü kilometresinde, Hisarönü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yakup Taş (57) yönetimindeki 17 HP 532 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Demirer (59) yönetimindeki 48 SP 064 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada, sürücüler Taş ve Demirer ile her iki araçta bulunan Dilek Çalışkan (27), İclal Çalışkan (12) ve Emine Taş (54) yaralandı. Kaza sırasında araçtan fırlayan Dilek Çalışkan\'ın 1 yaşındaki çocuğu Ayberk ise yara almadan kurtuldu. Yoldan geçen bir kadın sürücü, yerdeki bebeği kucağına alarak sakinleştirdi.

Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Jandarmanın uyarılarını dinlemeyip, yaralıları kurtarmaya çalışan ekiplerin arasına girerek cep telefonu ile görüntü çekmeye çalışan kişilere, diğer vatandaşlar tepki gösterince tartışma çıktı. Tarafları, araya giren jandarma uzaklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza görüntü

- Kazadan yara almadan kurtulan bebeğin görüntüsü

- Sıkışan yaralılara ekiplerin müdahalesinden görüntü

- Karayolundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)