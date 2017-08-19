DHA YURT - Marmaris'te Kuğu Gölü Balesi

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, Rus Klasik Balesi\'nin unutulmaz eseri \"Kuğu Gölü-Swan Lake\" gösterisi izleyicilerle buluştu. Amfi Tiyatro\'da, çoğunluğunu Ruslar\'ın oluşturduğu yaklaşık 3 bin kişi, dünyaca ünlü bale topluluğu \'Moscow State Ballet\'in gösterilerini ilgiyle izledi.

Marmaris Amfi Tiyatrosu\'nda, dünyaca ünlü bale topluluğu \'Moscow State Ballet\'in \'Kuğu Gölü-Swan Lake\' gösterisi izleyici ile buluştu. Çoğunluğunu tatile gelen Rus uyruklu turistlerin oluşturduğu yaklaşık 3 bin kişi, erken saatlerde Amfi Tiyatro\'yu doldurdu.

Tchaikovsky\'nin bestelediği, bale tarihinin en ünlü gösterilerinden biri olan \"Kuğu Gölü\", bir büyücü tarafından arkadaşları ile birlikte kuğuya dönüştürülen, ancak bir erkeğin aşkı ile tekrar insan kılığına dönüşebilecek olan Odette ile Prens Siegfried arasındaki aşkı ve büyücünün, kızı Odil\'i prenses Odette kılığına sokarak prensi kandırmasını anlatıyor.

Toplamda 34 kişilik sanatçı topluluğu ile sahnelenen Kuğu Gölü Balesi, bugüne kadar 30\'a yakın ülkede ve yüzlerce şehirde sahnelendi. İki bölümde sahnelenen oyun, izleyenlere unutamayacakları bir gece yaşattı. Oyun sonunda, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, yönetmene çiçek takdim ederek teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İzleyicilerden görüntü

- Oyundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)