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DHA YURT - Mardin'de çatışma: 1 uzman çavuş şehit/EK

NUSAYBİN ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI Nusaybin İlçesi'ne bağlı Çalıköy Mahallesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın (25) naaşı, Kızıltepe İlçesi İlker Düzova Kışlası'nda

18 Eylül 2017 22:06

NUSAYBİN ŞEHİDİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Nusaybin İlçesi\'ne bağlı Çalıköy Mahallesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın (25) naaşı, Kızıltepe İlçesi İlker Düzova Kışlası\'nda düzenlenen töreninin ardından memleketine uğurlandı. Törene şehidin annesi Ümmühan Arıkan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70\'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Altan Er, Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti Mardin Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankarı ve Orhan Miroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, kurum amirleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın naaşının katafalka konulmasıyla başlayan tören, öz geçmişinin okunmasıyla devam etti. Tören, İl Müftüsü İsmail Çiçek’in dua okuması ile sona erdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arıkan\'ın naaşı, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Denizli\'ye uğurlandı.

Görüntü Dökümü
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-Törenden görüntü
-Naaştan görüntü
-Ailesinden görüntü
-Cenazenin uğurlanması
-Uçağa bindirilmesi
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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