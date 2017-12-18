DHA YURT - MARAŞ DONDURMACISI KENDİ ŞAKASININ KURBANI OLDU

MÜŞTERİLERİNE şaka yaptıktan sonra dondurmayı veren Kahramanmaraş dondurmacısı, Özbek bir turist tarafından şakalandı ve parayı alması hiç kolay olmadı. Kadın turistin parayı dondurmacı gibi şaka yaparak vermesi, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Kahramanmaraşlı olan ve İstanbul\'da çalışan ismi öğrenilemeyen dondurmacı ustası dondurma isteyen müşterisine şaka yaptı. Kahramanmaraş\'a özgü kıyafetlerini de üstünde taşıyan dondurmacı, Özbek turiste külaha koyduğu dondurmayı uzattı ancak kadın turist dondurmayı bir türlü alamadı. Dondurmacıya şakayla yumruk sallayıp gülen kadın turist, dondurmayı alamayacağını anlayınca dondurmacıdan dolabın üstüne bırakmasını istedi.

Kadının bu isteğini kırmayan dondurmacı kendisine uzatılan parayı almak istedi ancak o sırada kadın turist tıpkı dondurmacı gibi parayı çekerek vermedi. Özbek turist, dondurmacı parasını her almak istediğinde parayı geri çekti. Kendi şakasının kurbanı olan ve sosyal medyada 200 binin üzerinde izlenen görüntülerde dondurmacı, kaşığa aldığı dondurmanın tamamını Özbek kadına uzatıp dikkatini dağıtarak parasını alabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Turistin dondurma istemesi

- Dondurmacının külaha dondurma bırakması

- Dondurmacının kadına şaka yapması

- Kadının dondurmacıya yumruk sallaması

- Dondurmacının dondurmayı kaseye bırakması

- Kadının dondurmacıya parayı uzatıp geri çekmesi

- Dondurmacının parayı almaya çalışması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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