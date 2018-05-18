DHA YURT - Malatya'da tatlıcılardan da 'Antep fıstığı boykotu'

MALATYA\'da bir grup tatlı üreticisi, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto etmek amacıyla bu ürünlü tatlıları satmayıp boykot kararı aldı. Benzer bir boykot, İzmirli tatlı üreticilerince de uygulanmıştı.

Baklavada kullanılan iç Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto eden kentteki bir grup tatlı üreticisi, boykot kararı aldı. Karar alan tatlıcılar adına açıklama yapan Şevket Salik, fıstık fiyatlarının hiçbir gerekçe gösterilmeden yükseltildiğini söyledi.

Kentte hizmet veren tatlıcılar olarak, yarından itibaren fıstıklı tatlı çeşitlerini iş yerlerinde satmayacaklarını belirten Şevket Salik, \"Sezonda 45 liraya aldıkları fıstığı stoklayarak 220 liraya satmaya kalkan stokçular fıstık fiyatlarını düşürünceye kadar bizler de kayısılı, cevizli, bademli, fındıklı, çikolatalı tatlılar üreteceğiz. Tezgahlarımıza fıstıklı ürün çıkarmayarak, halkımıza uygun fiyata farklı lezzetler sunacağız\" diye konuştu.

Salik, fıstıktaki haksız kazancı protesto etmek için tatlı üreticileri olarak bir araya geldiklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şevket Salik\'ten ile röp.

- Katılanlardan görüntüler

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA-DHA

